Індзагі: Шкодую тільки через малу кількість голів Інтера

Керманич Інтера прокоментував поразку від Атлетіко.

Напередодні міланський Інтер у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА переграв мадридський Атлетіко на власному полі.

Інтер — Атлетіко 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "нерадзуррі" Сімоне Індзагі після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Дуже приємно обігравати такого суперника. Хлопці чудово впорались із фізично сильним та технічним опонентом, який не давав нам вільно дихати.

Усі розуміють, що це був лише перший матч, а другий буде ще важчим, і тому, звичайно, є жаль з приводу підсумкового результату. Ураховуючи все, що ми створили, ми заслуговували на більшу перевагу за рахунком. Але такий футбол, ми продовжуємо йти вперед.

Учора на прес-конференції я сказав, що Арнаутович та Алексіс Санчес дуже добре працюють на тренуваннях і тоді, коли їм випадає нагода зіграти. Я радий, що Марко забив гол, він заслуговував забити його й у епізодах до цього, а потім ще й Алексіс вийшов на поле з правильним настроєм.

Тюрам? Він відчув, що потягнув привідний м’яза під час спринту за передачею Лаутаро Мартінеса, а потім знову відчув біль, коли тайм наближався до завершення. Завтра він пройде обстеження, і ми сподіваємося, що не втратимо його надовго.

Зараз буду максимально чесним — озираючись на минулий сезон, Порту створив нам більше проблем на шляху до фіналу, аніж Атлетіко цього разу. Проте кожну команду по-своєму важко обіграти, коли ти потрапляєш на цю стадію змагань.

Нам протистояли якісні суперники, але Інтер зіграв дуже добре. Не забуваємо, що коли м'яч у Атлетіко, його завжди важко відібрати. У першому таймі ми, мабуть, віддали забагато невдалих передач, але Атлетіко був затиснутий поміж двома нашими лініями атаки.

Після перерви ми краще пересували м’яч, і я думаю, що ми заслуговували на більше, аніж 1:0. Півзахисники не шкодували себе, і ми працювали як один механізм.

Згодом допомогли заміни, оскільки ми не були самими собою в перші сім-вісім хвилин другого тайму, але потім ми повернулись на правильний шлях, створили моменти, які б ще непогано було реалізувати.

Я знаю, що Зоммер так і не зробив жодного сейву, але було кілька ситуацій, таких як удари Ліно та Морати, де захисники могли б діяти краще", — заявив італійський фахівець.

Матч-відповідь поміж мадридським Атлетіко та міланським Інтером відбудеться 13 березня.