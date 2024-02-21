Сімеоне: Усе одно вірю, що Атлетіко зможе все змінити

Керманич Атлетіко прокоментував поразку від Інтера.

Мадридський Атлетіко напередодні поступився міланському Інтеру в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

Інтер — Атлетіко 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Я думаю, що це була саме та гра, яку ми хотіли продемонструвати сьогодні. Ми були дуже близькі до того, щоб зачепитись за кращий результат, але припустились великої помилки, а суперники нею скористались та забили гол.

Інтер також використовував і інші ситуації, коли ми втрачали м’яч у півзахисті, але загалом ми грали так, як хотіли — перехопили більшість їхніх атак і мали кілька власних моментів.

У нас немає приводів для хвилювань. Вийдемо на другий матч і подивимось, що там буде. Важливо покращити нашу гру в пас, перестати віддавати м’яч туди, де суперники можуть завдати нам шкоди в контратаці, і ми зможемо переломити ситуацію.

Індзагі? Я обожнюю його! Сімоне — дуже хороший товариш, і я щасливий від усіх щасливих подій, що з ним відбуваються. Але я все одно вірю, що Атлетіко зможе все змінити!

Зараз ми повинні зосередитись на Альмерії, а до цього у нас ще багато важливих матчів", — заявив аргентинський виконавець.

Матч-відповідь поміж мадридським Атлетіко та міланським Інтером відбудеться 13 березня.