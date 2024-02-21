Гол Арнаутовича приніс Інтеру перемогу над Атлетіко

Італійська команда отримала важливу перевагу перед матчем-відповіддю.

Інтер в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів приймав на своєму полі Атлетіко. Господарі з перших хвилин заволоділи територіальною перевагою, але Атлетіко був не проти захищатись та чекати на помилку супротивника. Команда Сімоне Індзагі шукала свій шанс завдяки комбінаційній грі, а мадридці покладались на швидкі випади та активність Ліно.

За підсумками перших 30 хвилин xG обох команд складав 0,08, що, вочевидь, дуже мало. Перший дійсно небезпечний момент створив Інтер - Тюрам перехопив м'яч в центрі поля, прорвався через центральну зону й покотив на Лаутаро, а той пробив — м'яч влучив в ногу опонента. Команди пішли відпочивати за рахунку 0:0 збирались вирішити питання про переможця в другому таймі.

Тренери активно робили заміни з перших хвилин другої половини й намагались змінити хід зустрічі. В одному з епізодів гри Де Врей в останній момент вибив м'яч в підкаті з-під ніг Льоренте. М'яч міг відлетіти в ворота, але Інтеру пощастило. Трохи пізніше Арнаутович обігрався з Мартінесом й пробивав метрів з семи — м'яч якимось дивом піше вище воріт.

Здавалось, що питання голу у ворота Атлетіко лише питання часу, бо господарі раз за разом загрожували воротам Облака. В ще одному моменті Хакан добре навісив з правого флангу, а Лаутаро пробив головою — Ян врятував свою команду.

Втім, Інтер все ж таки досяг свого - Інтер скористався помилкою захисту Атлетіко: Лаутаро вибіг на побачення з Облаком, але не змін переграти його. Втім, на добиванні першим був Арнаутович. Цього разу Марко не пробачив. 1:0.

Атлетіко мав свій шанс встановити паритет, коли Мората пробив головою після подачі з флангу, але м'яч пройшов повз кут воріт. Фінальний свисток арбітра зафіксував мінімальну перемогу Інтера, яка стала непоганим аргументом перед матчем-відповіддю на Ванда Метрополітано.

Інтер - Атлетіко 1:0

Гол: Арнаутович, 79

Інтер: Зоммер — Павар, де Врей, Бастоні — Дарміан (Думфріс, 70), Мхітарян (Фраттезі, 73), Барелла, Дімарко (Аугусто, 69) — Чалханоглу — Мартінес (Санчес, 89), Тюрам (Арнаутович, 46)

Атлетіко: Облак — Моліна (Барріос, 69), Вітсель, Хіменес (Савич, 46), Ермосо (Мандава, 68), Ліно — Льоренте, Де Пауль, Коке, Сауль Ньїгес (Мората, 55) — Грізманн (Корреа, 78)

Попередження: Фраттезі, Аугусто — Ермосо, Савич, Мората