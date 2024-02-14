Вальверде: Лунін зіграв чудово. Ми маємо його привітати

Хавбек "вершкових" поділився своїми думками після гри з Лейпцигом.

Півзахисник мадридського Реала Федеріко Вальверде прокоментував перемогу своєї команди у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Лейпцига (1:0).

"Я задоволений результатом та зусиллями команди. У нас не була відмінна гра, але ми повинні привітати трьох гравців нападу, які зробили неймовірну роботу, не лише з м'ячем, який був дуже необхідним, щоб дати півзахисникам та захисникам трохи перепочинку.

Нам було важко увійти в гру на перших хвилинах, коли ми пропустили той гол, який не зарахували. Я не бачив чітко, але гадаю, що був офсайд. Ми маємо покращитися. Ми не можемо пропускати гол, щоби реагувати. Ми довго чекали на ці хвилини, і нам було важко. У другому таймі ми працювали краще, краще грали у захисті та нападі.

Я дуже радий за Браїма. Він не той гравець, який займає гарну позицію, він не грає в кожному матчі, але щоразу, коли він виходить на поле, він робить це найкращим чином. Це важливо для всієї команди. Наявність таких гравців завжди приносить користь.

Лунін зіграв чудово. Ми маємо його привітати. Він зі свого боку зробив дуже зрілу роботу в дуже складній для всіх, але особливо для нього, області. Ми знаємо, що відповідальність воротаря набагато вища", — наводить слова Вальверде прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Лейпциг — Реал.