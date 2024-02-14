Кроос: Гол РБ Лейпциг у ворота Реала мав бути зарахований

Півзахисник Реала прокоментував спірний епізод у першому матчі проти РБ Лейпциг.

Мадридський Реал у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА напередодні обіграв німецький РБ Лейпциг на полі суперників.

РБ Лейпциг — Реал 0:1 Відео гола та огляд матчу

Ця зустріч розпочиналась із атак господарів поля, під час однієї з яких вони спрямували м’яч у ворота зусиллями Беньяміна Шешко, проте головний арбітр із Боснії і Герцеговини Ірфан Пельто та його помічники на VAR зауважили офсайд у гравця, що блокував намір українського воротаря "бланкос" Андрія Луніна зіграти на перехопленні м’яча.

І якщо під час матчу особливих нарікань із приводу епізоду не було, то після завершення гри навіть півзахисник "галактікос" Тоні Кроос визнав, що гол мав бути зарахований.

"Саме так, я думаю, що арбітр зрештою зафіксував офсайд у гравця, що стояв позаду Луніна, тому що формально він знаходився на шляху воротаря.

Але ж воротар не дотягнувся би до того м’яча за будь-яких обставин, і тому, як мені здається, гол повинен був бути зарахований", — заявив німецький виконавець.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та німецьким РБ Лейпциг відбудеться 6 березня.