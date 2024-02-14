Вінісіус Жуніор: Оце так гра, Андрію!

Форвард Реала прокоментував виступ голкіпера в першому матчі проти РБ Лейпциг.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал обіграв німецький РБ Лейпциг на полі суперників.

РБ Лейпциг — Реал 0:1 Відео гола та огляд матчу

Нападник "вершкових" Вінісіус Жуніор після завершення гри залишив коментар стосовно виступу найкращого, на думку статистичних порталів, гравця команди Карло Анчелотті — українського воротаря Андрія Луніна.

"Оце так гра, Андрію! Vamoooos! До зустрічі на Бернабеу!", — написав бразильський виконавець.

Нагадаємо, що гру Луніна оцінив також і головний тренер Реала Карло Анчелотті.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та німецьким РБ Лейпциг відбудеться 6 березня.