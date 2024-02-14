Анчелотті: Треба віддати належне РБ Лейпциг

Керманич Реала прокоментував перший матч проти РБ Лейпциг.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал обіграв німецький РБ Лейпциг на полі суперників.

РБ Лейпциг — Реал 0:1 Відео гола та огляд матчу

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті після завершення гри залишив коментар стосовно виступу своїх підопічних.

"Ця перемога дорого нам коштувала. Так, це був дуже важкий матч. Особливо на початку першого тайму, де ми боролись і знали, що будемо страждати.

Ми могли б зіграти краще, але я все одно побачив чимало позитивних моментів.

Незважаючи на кадрові втрати в захисті, пара центральних захисників спрацювала добре, і до того ж ми залишались небезпечними в переходах між фазами.

Проте суперники завжди могли вийти вперед, як і потім могли зрівняти рахунок. Треба віддати їм належне.

Браїм? Дуже гарний виступ. Ідея полягала в тому, щоб бути надійними на своїй половині поля, як ми це й робили, а потім добре володіти м'ячем і бути небезпечними в швидких атаках. Це була якісна гра в нашому виконанні, тому ми задоволені.

Після повернення з Мілану я побачив його більш потужним, сильним, із більшим характером та індивідуальністю. Він починав сезон, не граючи багато хвилин, але завжди робив свій внесок. Його рівень зараз — це рівень гравця з великою впевненістю в тому, що він робить. Його голи вражають.

Ми повинні підкреслити те, що він зробив сьогодні, як і всі інші.

Я думаю, що він отримав удар по гомілкостопу та литці. Лікарі оцінять його стан завтра. Коли він почав дриблінг, я крикнув йому, щоб він не втрачав м'яч. І він його не втратив.

Кваліфікуватись одразу за рахунок більшої перемоги? Ні, звичайно ні. Це була тільки перша гра, тому ніхто не думав, що ми вб’ємо інтригу на полі суперників. Цей результат — хороший, але недостатній, бо попереду ще 90 хвилин. На нашому стадіоні все буде по-іншому.

Перед нами стоїть чітке завдання — перемогти в Лізі чемпіонів. Але це буде дуже складно зробити. Утім, ми спробуємо все можливе заради цього.

Лейпциг сьогодні не продемонстрував нічого нового особисто для мене. Це команда, яка добре атакує, вони добре організовані, вінгери зміщуються з флангів у центр. "Сухий матч" — дуже непоганий підсумок для нас, ми добре попрацювали.

Тепер у нас є невелика перевага, але ми повинні зіграти другий матч з такою ж самовіддачею й із таким самим настроєм. Ми очікували, що нам буде важко. У них багато гравців в атаці, їх було нелегко контролювати", — заявив італійський фахівець.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та німецьким РБ Лейпциг відбудеться 6 березня.