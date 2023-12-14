Різник: Коли воротар пропускає п’ять м'ячів, важко щось говорити

Голкіпер "гірників" поділився своїми думками після гри з Порту.

Воротар донецького Шахтаря Дмитро Різник прокоментував поразку своєї команди у матчі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Порту (3:5).

"Ми програли в такій грі, у якій хотіли перемогти, але це футбол – є вдалі матчі, є погані. На жаль, у цьому ми зробили багато помилок. Не знаю, з чим це пов’язано, але всі хлопці билися до останнього. І в Порту забити три м’ячі... Хто б сказав, що в Порту забиваєш три голи і програєш матч? Проте так сталося. Команда трохи засмучена, але ми віддали всі сили, що мали.

Тренер підтримав нас в роздягальні. Сказав, що хотілося б, звісно, продовжити шлях у Лізі чемпіонів, але це позаду. Ми вийшли в Лігу Європи, тому налаштовуємося на цей турнір.

Коли воротар пропускає п’ять м'ячів, важко щось говорити в роздягальні. Тим паче коли програєш з таким рахунком. Я вважаю, що в цих голах треба розбиратися, аналізувати й рухатися вперед. Не слід зациклюватися на цьому.

Порту — Шахтар 5:3 Відео голів та огляд матчу

Де б ми не грали в Лізі чемпіонів, завжди були заповнені трибуни, які підтримують свою команду. Ми звикли грати на виїзді, за чужих уболівальників. Звісно, було дуже гучно, важко підказувати, але це нормальна ситуація.

Ця гра зробить нас тільки сильнішими. Будемо в подальшому викладатися, щоб покращити результат, на якому ми зараз зупинилися.

Вважаю, непогана в мене дебютна кампанія у Лізі чемпіонів вийшла. Звісно, міг краще, але сталося так, як сталося. Звісно, усі матчі запам’яталися. Особливо з Барселоною, коли ми перемогли й зіграли на нуль. Це було дуже приємно, таке запам’ятовується", — наводить слова Різника прес-служба клубу.

Раніше Football.ua проаналізував і підбив підсумки минулого матчу "гірників" проти "драконів".