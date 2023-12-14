Консейсау: Тільки перебуваючи в дуже хорошому стані, Порту міг домогтись перемоги над Шахтарем

Керманич Порту прокоментував перемогу над Шахтарем.

Португальський Порту напередодні обіграв донецький Шахтар у заключному матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, тому продовжить виступи в плей-оф цього турніру.

Порту — Шахтар 5:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "драконів" Сержіу Консейсау розповів про власні враження від виступу команди.

"Нам необхідно було діяти організовано й із розумінням того, де й як чинити на суперника тиск, щоб створювати моменти. Ми добре провели гру, успішно розпочавши її й швидко відкривши рахунок, але потім пропустили у відповідь.

Нам протистояв складний суперник, упевнений у своїх силах, із хорошими, талановитими гравцями, які володіють індивідуальною майстерністю й грають дуже організовано.

Тільки перебуваючи в дуже хорошому стані, Порту міг домогтись перемоги в цій грі, і нам це вдалося.

Підбиваючи підсумки, найголовніше зараз — це привітати моїх гравців, оскільки ми тепер саме там, де й хотіли опинитися, — серед 16 найкращих команд Європи.

Зараз можна трохи перепочити, а потім подумати про наступний матч чемпіонату, який дуже важливий для нас", — заявив португальський фахівець.

Португальський Порту дізнається суперника за попереднім раундом плей-оф Ліги чемпіонів під час жеребкування 18 грудня.