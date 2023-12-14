Порту — Шахтар. Наші оцінки

Football.ua оцінює дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА.

Перед Різдвом усім хочеться бодай трохи повірити в диво або ж просто випробувати власну вдачу, чим і займався донецький Шахтар напередодні в гостях у португальського Порту. Сценаріїв розвитку подій було всього два: або "гірники" перемагають і роблять, напевно, найбільш гучну сенсацію останнього туру, або здобувають відмінний від цього результат і спокійно крокують собі до Ліги Європи УЄФА. А в підсумку вийшов фестиваль де в чому дурнуватих помилок у захисті та дуже результативний матч. Чого-чого, а такого від Шахтаря Маріно Пушича ми не очікували.

Football.ua оцінює гру футболістів донецького Шахтаря у матчі на Драгау (за 10-бальною шкалою).

Шахтар Донецьк

Дмитро Різник — 6,5. Аж п’ять голів пропустив воротар Шахтаря цього вечора, і дехто справедливо може сказати, що це, дійсно, багатенько. Але статистичні портали дають інформацію, що Різник мав пропускати взагалі вісім разів, і тут усе стає на власні місця. Із найбільш імовірного, він мав якісь шанси потягнути другий результативний удар Галено та постріл від Консейсана в другому таймі. І ще трохи не пощастило в моменті з Пепе. Але ж решту Дмитро парирував, хоча й його гра ногами ледь не призвела до проблем ще на самому початку гри.

Георгій Гочолеішвілі — 4,0. У грузинського захисника Шахтаря кожен матч може стати або дивовижним, або провальним — посередньо він виступати якось не вміє. Цього разу була провальна гра. І якби тоді в першому таймі він використав свій єдиний гольовий момент, то, можливо, ми б говорили про зовсім інший результат. Але в підсумку постійні недопрацювання з Галено на фланзі знову коштували команді результату.

Валерій Бондар (4,5) — Ярослав Ракіцький (4,5) — 4,5. Шалений тиск чинився на центр оборони Шахтаря бо зрозуміло було, що він занадто повільний для гри такого рівня інтенсивності. Порту це використовував на власну користь, а наші гравці при цьому вчергове помилялись, що призводило до небезпеки. До того ж у Ракіцького взагалі не пішов фірмовий пас, тож ще один вагомий компонент та, власне, ключова підстава його появи на полі, залишились без реалізації. І якщо на початку Ярослав хоча б устигав блокувати удари від суперників, то під завершення свого перебування на полі саме ним пожертвували задля перебудови на новий лад.

Микола Матвієнко — 4,5. Варіант із Матвієнком на лівому фланзі захисту був відвертою спробою Пушича грати на стримування суперників, і, за великим рахунком, це спрацювало. Але тут радше буде доречно казати не про відсутність небезпеки як такої від Акіно, а про його заміщення активністю Галено на протилежному боці поля, хоча й це було справедливим для кожного гравця Порту цього вечора. Через зону Матвієнка пройшов у підсумку тільки перший гол, тож його навряд чи можна в чомусь було звинуватити.

Тарас Степаненко — 5,5. Опорному півзахиснику Шахтаря знову доводилось самотужки розгрібати проблеми в центрі поля команди, і він навіть устиг віддати при цьому гольовий пас. У боротьбі Степаненко знову мало кому поступався, і в цілому провів доволі якісний поєдинок, чого не можна сказати про решту його партнерів.

Олександр Зубков — 5,5. Чергова важка гра для правого півзахисника Шахтаря в цій єврокубковій кампанії, але геть не безнадійна. Суперники давали Зубкову простір для того, аби він зустрічався з м’ячем, що в підсумку призвело до одного з м’ячів Шахтаря. Але, окрім асисту та невикористаного моменту Гочолеішвілі, важко одразу щось згадати корисне в плані атаки для Зубкова. У захисті ще трохи допомагав, але й цього для стримування Галено не вистачило.

Артем Бондаренко — 5,0. Замало впливу на події в центрі поля мав цього разу півзахисник Шахтаря, тож і говорити немає про що. Бондаренко був одним із гравців команди з найменшою кількістю помилок, та й усе на цьому.

Георгій Судаков — 5,0. У цьому сезоні єврокубків було чимало матчів, у який Судаков себе "продавав" за кордон, але після гри на Драгау йому ледь не ярлик зі відсотками знижки хотіли причепити. Багато помилок, і, на жаль, вони ставали результативними, тоді як попереду не вдавалось загострювати належним чином.

Дмитро Криськів — 5,0. Цього вечора півзахисник Шахтаря грав ліворуч і це також було однією із захисних пропозицій від Пушича. І в цьому випадку, напевно, варіант не спрацював, бо Порту залишав варіанти для атак на власні ворота, але через брак швидкості використати їх донеччани не могли. А тут ще й на межі від чергового пошкодження пройшов Дмитро ще на самому початку гри, і, можливо, не відновився повною мірою після падіння.

Данило Сікан — 6,0. До форварда Шахтаря цього разу взагалі жодних запитань, бо навіть у ситуації повної зневіри він намагався самотужки витягнути команду в другому таймі. Точно можна стверджувати, що захисники Порту не мали легкого життя з Сіканом й чимало боротьби йому програвали. Як, наприклад, у ситуації з автоголом Еуштакіу.

Невертон — 5,0. Пушич побачив за ходом гри, що в Порту є проблеми на флангах оборони, тож коли ситуація вже цього відверто вимагала, не став чекати із появою Невертона полі. Але влаштувати шоу в бразильця не вийшло. Кілька непоганих ідей від нього ми побачили, але в цілому інтенсивність залишала бажати кращого.

Кевін Келсі — 5,0. Також до певної міри невдалою можна назвати й появу Келсі на полі в якості другого форварда, але там і команда мала перебудуватись на новий лад, із чим у неї відверто справи пішли не належним чином. У підсумку, три дотики до м’яча за 20 хвилин на полі.

Єгор Назарина, Егіналду — бразильському півзахиснику цих крихт ігрового часу вистачило для забитого м’яча, а гравцю центру поля — для жовтої. Пушич залучив цих гравців на фінальну частину гри в якості авантюрної спроби порятунку, і вони своєю активністю появу на полі точно виправдали.

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