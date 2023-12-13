Шахтар фестивалем на Драгау проти Порту завершив виступи в Лізі чемпіонів

Команда Маріно Пушича відправила у ворота португальського суперника три м'ячі, але для перемоги цього не вистачило.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Порту — Шахтар 5:3

Голи: Галено, 9, 43, Таремі, 62, Пепе, 76, Консейсан, 82 — Сікан, 28, Еуштакіу, 73 (авт.), Егіналду, 88



Порту: Кошта — Санчес (Жуан Маріу, 77), Кардозу, Пепе, Зайду — Пепе Акіно (Франку, 82), Варела, Еуштакіу (Груїч, 81), Галено (Хайме, 88) — Таремі, Еванілсон.



Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Бондар, Ракіцький (Келсі, 74), Матвієнко — Степаненко — Зубков (Егіналду, 85), Бондаренко (Назарина, 85), Судаков, Криськів (Невертон, 59) — Сікан.



Попередження: Санусі, Рамуш (не на полі) — Судаков, Назарина, Бондар