Порту — Шахтар 5:3 Відео голів та огляд матчу 13.12.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 13 грудня 2023 року, 22:00.

У рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар фестивалем голів на Драгау поступився Порту та завершив виступи в найпрестижнішому єврокубковому турнірі.

Команда Маріно Пушича відправила у ворота португальського суперника три м'ячі, але для перемоги цього не вистачило.

"Дракони", у свою чергу, аж п'ять разів вразили ворота Шахтаря, тим самим забравши собі путівку в плей-оф Ліги чемпіонів. "Гірники" ж весною продовжать свій єврокубковий шлях у Лізі Європи.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Порту — Шахтар у 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24:

Порту — Шахтар 5:3

Голи: Галено, 9, 43, Таремі, 62, Пепе, 76, Консейсау, 82 — Сікан, 28, Еуштакіу, 73 (авт.), Егіналду, 88



Порту: Кошта — Санчес (Жуан Маріу, 77), Кардозу, Пепе, Зайду — Пепе Акіно (Франку, 82), Варела, Еуштакіу (Груїч, 81), Галено (Хайме, 88) — Таремі, Еванілсон.



Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Бондар, Ракіцький (Келсі, 74), Матвієнко — Степаненко — Зубков (Егіналду, 85), Бондаренко (Назарина, 85), Судаков, Криськів (Невертон, 59) — Сікан.



Попередження: Санусі, Рамуш (не на полі) — Судаков, Назарина, Бондар