Пушич: Усе відбулося так, як ми й обговорювали, але в негативному для Шахтаря сенсі

Керманич Шахтаря прокоментував поразку від Порту.

Донецький Шахтар напередодні поступився португальському Порту в заключному матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА та припинив виступи в цьому змаганні.

Порту — Шахтар 5:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "гірників" Маріно Пушич розповів про власні враження від виступу команди.

"На жаль, ми програли, причина чого дуже проста — вони забили п’ять голів, а ми тільки три. Для виїзного матчу це багато, але цього було недостатньо для нашого успіху.

Порту — це дуже хороша команда, як я вже казав, команда, проти якої важко грати, яка діє у високому темпі, дуже авантюрна. Суперник гарно розпочав, ми гарно відігравалися.

Ми домінували в певних частинах матчу, але зробили дві-три необов’язкові помилки, що занадто для такого рівня. Через це відігратись було не так легко, але, звісно, ми намагались це зробити весь час, особливо в останні 25 хвилин, коли рахунок був 3:2.

Ми замінили наших гравців атаки, хотіли відігратися, але потім знову пропустили. Мушу сказати, що рівень суперника також зіграв свою роль, бо це їхній стиль, ми готувалися до цього. Насправді все відбулося так, як ми й обговорювали, але в негативному сенсі для нас.

Чесно кажучи, іноді дивно пишатися командою після поразки, бо ми дійсно приїхали сюди змагатися та грати, і я думаю, у нас є що запропонувати глядачам — якісний футбол із дуже гідним суперником.

Тож мої гравці зробили все можливе, боролись до кінця, останні 25 хвилин, напевно, переважали в грі один в один, лише з трьома захисниками, ми поставили всіх нападників у лінію. Ми справді зробили все, але й суперники зробили все. Тому я пишаюся цією командою, дуже молодою командою.

Ці поєдинки важливі для процесу навчання молодих гравців, бо тільки так ти можеш отримати цей досвід, і ми це зробили. Із одного боку, я вдячний за такі матчі через те, як вони допомагають вчитися та розвиватися.

Якщо ви подивитеся на нашу кампанію у Лізі чемпіонів до цього моменту, ми мали дуже важку групу, набрали дев’ять очок, що є великим досягненням, граючи в гарний футбол.

Я тільки можу сказати, що дуже задоволений зусиллями моїх гравців, тим, як вони розвиваються індивідуально і як прогресує команда в останні два місяці. Тому, якщо описувати мої перші два місяці у цьому клубі, — тяжка праця, багато подорожей, неідеальні обставини для роботи через наявну ситуацію, про яку всім відомо.

Але вони дуже багато працювали щодень, були дисциплінованими, і ви також могли це спостерігати під час матчів. Повторюся, я дуже ними пишаюся. Ми досягли дуже важливої мети для клубу і залишаємося у чудовому турнірі — у Лізі Європи.

По-перше, завжди мають значення дві речі: твоя здатність розвиватись в поєднанні з твоїм характером. Бойовий дух і характер. І це стосується не тільки Сікана, який дуже добре прогресує, що я радий бачити, але багато хто з хлопців робить такі кроки. Як я вже казав, це досить молода команда з великою кількістю молодих футболістів.

Аби досягти рівня сильного гравця в Лізі чемпіонів, потрібно докласти чималих зусиль, виконати багато роботи. І повторюсь: він здатний розвиватись, він володіє характером, щоб старанно працювати. Ці два аспекти, разом з програмою, тренуваннями і розбиранням відео, які ми проводимо з усіма гравцями, є частиною розвитку.

Приємно це бачити, і я вважаю, що це дуже важливо для українського футболу", — заявив боснійський фахівець.

Донецький Шахтар дізнається суперника за попереднім раундом плей-оф Ліги Європи під час жеребкування 18 грудня.