Реал Мадрид — Брага 3:0 Відео голів та огляд матчу 08.11.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 08 листопада 2023 року, 22:00.

Мадридський Реал у рамках поєдинку четвертого туру групової стадії Ліги чемпіонів на Сантьяго Бернабеу впевнено обіграв Брагу (3:0).

Перемогу команді Карло Анчелотті забезпечили забиті м'ячі у виконанні Браїма Діаса, Вінісіуса Жуніора та Родріго Гоеса.

Також зазначимо, що у цьому матчі у стартовому складі вийшов український воротар Андрій Лунін, який вже у дебюті зустрічі відбив пенальті від Альваро Джало.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Реал — Брага у 4 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

Реал Мадрид – Брага 3:0

Голи: Діас, 27, Вінісіус Жуніор, 58, Родріго, 61.

Реал Мадрид: Лунін, Менді (Гарсія, 84), Фернандес, Рюдігер, Васкес (Карвахаль, 74), Кроос, Камавінга, Вальверде (Пас, 77), Діас (Модрич, 74), Вінісіус Жуніор, Гоес (Хоселу, 77).

Брага: Магальяйнс, Борха, Ніакате, Фонте, Гомес (Мендес, 62), Саласар (Ель-Мусраті, 62), Карвальо, Моутінью, Брума (А. Орта, 77), Джало (Банза, 77), Р. Орта (Руїс, 62).

Попередження: Васкес.

На 4 хвилині Альваро Джало (Брага) не реалізував пенальті (воротар).