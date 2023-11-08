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Реал із Луніним у воротах обіграв Брагу

08 листопада 2023

Реал Мадрид – Брага, Getty Images

Український голкіпер не дозволив португальцям реалізувати пенальті на старті матчу.

У матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів мадридський Реал обіграв Брагу з рахунком 3:0.

Вже на четвертій хвилині український воротар Андрій Лунін, який замінив Кепу Аррісабалагу у старті, оскільки той травмувався на розминці, відбив пенальті від Альваро Джало після фолу Лукаса Васкеса.

Потім на 27 хвилині команда Карло Анчелотті відкрила рахунок у матчі зусиллями Браїма Діаса. На початку другого тайму "вершкові" вистрілили двічі, зміцнивши перевагу у рахунку. Авторами голів стали Вінісіус Жуніор та Родріго.

Таким чином, Реал виграв чотири матчі з чотирьох та гарантував собі вихід до плей-оф Ліги чемпіонів. Брага має три бали і третій рядок з шансами на вихід з групи.

Реал Мадрид – Брага 3:0
Голи: Діас, 27, Вінісіус Жуніор, 58, Родріго, 61.

Реал Мадрид: Лунін, Менді (Гарсія, 84), Фернандес, Рюдігер, Васкес (Карвахаль, 74), Кроос, Камавінга, Вальверде (Пас, 77), Діас (Модрич, 74), Вінісіус Жуніор, Гоес (Хоселу, 77).

Брага: Магальяйнс, Борха, Ніакате, Фонте, Гомес (Мендес, 62), Саласар (Ель-Мусраті, 62), Карвальо, Моутінью, Брума (А. Орта, 77), Джало (Банза, 77), Р. Орта (Руїс, 62).

Попередження: Васкес.

На 4 хвилині Альваро Джало (Брага) не реалізував пенальті (воротар).

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статті на тему:
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