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-
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-
Інтер
-
29 листопада
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-
РБ Зальцбург
-
29 листопада
22:00

Лунін отримав одну з кращих оцінок за матч проти Браги

09 листопада 2023

Андрій Лунін, Getty Images

Українець зробив чотири сейви та відбив пенальті на старті поєдинку.

Мадридський Реал у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів на своєму полі обіграв Брагу (3:0).

У цьому матчі взяв участь український воротар Андрій Лунін, який несподівано замінив Кепу Аррісабалагу, який травмувався на розминці.

За весь поєдинок 24-річний українець відбив пенальті, зробив чотири сейви, один вдалий вихід із воріт, 29 дотиків м'яча, 15 із 18 точних передач (83%), а також виконав дві з п'яти діагоналей.

Статистичний портал WhoScored оцінив дії українця у 8,3 бала, що є третьою оцінкою у матчі. Більше за нього у Вінісіуса Жуніора (9,2) та Родріго (9,0).

Водночас SofaScore оцінив гру Луніна у 8,1 бала, що також є третьою оцінкою після Вінісіуса Жуніора (8,9) та Родріго (9,1).

Раніше повідомлялося, що Лунін відбив 7 з 14 пенальті зі старту сезону-2018/19.

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