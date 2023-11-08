Лунін відбив 7 з 14 пенальті зі старту сезону-2018/19

У мадридському Реалі на рахунку українця два відбиті пенальті з чотирьох.

Наразі проходить матч четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів, у якому мадридський Реал зустрічається із Брагою.

На старті матчу у ворота "вершкових" було призначено пенальті, проте український воротар Андрій Лунін зміг відбити його.

При цьому поява 24-річного українця була несподіваною, оскільки Кепа Аррісабалага отримав пошкодження на розминці.

За інформацією OptaJose, це вже сьомий відбитий пенальті у виконанні Луніна з того часу, як він перебрався до Іспанії — у сезоні-2018/19.

Всього було 14 ударів з одинадцятиметрової позначки, тож показник відбитих пенальті складає рівно 50%. Два з них він відбив у складі мадридського клубу.

Крім Реала Лунін виступав в орендах за Леганес, Вальядолід та Ов'єдо.

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