Лунін відбив пенальті у матчі проти Браги

Наразі проходить поєдинок четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів, у якому мадридський Реал приймає Брагу.
У стартовому складі "вершкових" несподівано вийшов український воротар Андрій Лунін, оскільки Кепа Аррісабалага зазнав невеликого пошкодження на розминці перед матчем.
Вже на четвертій хвилині команда Карло Анчелотті привезла у свої ворота пенальті, коли у своєму штрафному майданчику сфолив Лукас Васкес.
Проте 24-річний українець не лише вгадав напрямок польоту м'яча, а й відбив його, зберігши свої ворота на замку. Автором незабитого пенальті став Альваро Джало.
Для Луніна це третій матч цього сезону. До цього він провів дві гри, одну з яких на нуль за одного пропущеного м'яча.
Стежити за перебігом поєдинку Реал — Брага можна на Football.ua.