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Лунін відбив пенальті у матчі проти Браги

08 листопада 2023

Андрій Лунін, Getty Images

Український воротар несподівано замінив Кепу у стартовому складі "вершкових".

Наразі проходить поєдинок четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів, у якому мадридський Реал приймає Брагу.

У стартовому складі "вершкових" несподівано вийшов український воротар Андрій Лунін, оскільки Кепа Аррісабалага зазнав невеликого пошкодження на розминці перед матчем.

Вже на четвертій хвилині команда Карло Анчелотті привезла у свої ворота пенальті, коли у своєму штрафному майданчику сфолив Лукас Васкес.

Проте 24-річний українець не лише вгадав напрямок польоту м'яча, а й відбив його, зберігши свої ворота на замку. Автором незабитого пенальті став Альваро Джало.

Для Луніна це третій матч цього сезону. До цього він провів дві гри, одну з яких на нуль за одного пропущеного м'яча.

Стежити за перебігом поєдинку Реал — Брага можна на Football.ua.

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