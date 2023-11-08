Лунін відбив пенальті у матчі проти Браги

Український воротар несподівано замінив Кепу у стартовому складі "вершкових".

Наразі проходить поєдинок четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів, у якому мадридський Реал приймає Брагу.

У стартовому складі "вершкових" несподівано вийшов український воротар Андрій Лунін, оскільки Кепа Аррісабалага зазнав невеликого пошкодження на розминці перед матчем.

Вже на четвертій хвилині команда Карло Анчелотті привезла у свої ворота пенальті, коли у своєму штрафному майданчику сфолив Лукас Васкес.

Проте 24-річний українець не лише вгадав напрямок польоту м'яча, а й відбив його, зберігши свої ворота на замку. Автором незабитого пенальті став Альваро Джало.

ME ALEGRO MUCHÍSIMO POR LUNIN 😍🤍pic.twitter.com/HXdHE7XCVy — REAL MADRID ♥️ (@AdriRM33) November 8, 2023

Для Луніна це третій матч цього сезону. До цього він провів дві гри, одну з яких на нуль за одного пропущеного м'яча.

Стежити за перебігом поєдинку Реал — Брага можна на Football.ua.