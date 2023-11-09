Баварія, Реал, Інтер та Реал Сосьєдад вийшли до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Визначились ще 4 учасники плей-оф.

Завершились матчі четвертого туру групової стадії Ліги чемпіонів. Вже шість команд гарантували собі виступи в 1/8 фіналу турніру.

Баварія здолала Галатасарай з рахунком 2:1 та точно зіграє в плей-оф. Реал у Мадриді взяв гору над португальською Брагою — 3:0.

Ще один іспанський колектив відправляється в 1/8 фіналу — це Реал Сосьєдад, який впевнено виграв у Бенфіки нашого Анатолія Трубіна (3:1). Також євровесну собі гарантував Інтер — "нерадзуррі" здобули три очки в матчі із Зальцбургом (1:0).

Нагадаємо, вчора стали відомі перші два учасники плей-оф — Манчестер Сіті та Лейпциг.