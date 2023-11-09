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0
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2
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0
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0
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22:00
Копенгаген
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Манчестер Юнайтед
3
08 листопада
22:00
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0
08 листопада
22:00
ПСВ
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Ланс
0
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22:00
Реал Мадрид
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Брага
0
08 листопада
22:00
РБ Зальцбург
0
Інтер
1
08 листопада
22:00
Лаціо
-
Селтік
-
28 листопада
19:45
Шахтар
-
Антверпен
-
28 листопада
19:45
Феєнорд
-
Атлетіко
-
28 листопада
22:00
Мілан
-
Боруссія Дортмунд
-
28 листопада
22:00
ПСЖ
-
Ньюкасл Юнайтед
-
28 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
РБ Лейпциг
-
28 листопада
22:00
Янг Бойз
-
Црвена Звезда
-
28 листопада
22:00
Барселона
-
Порту
-
28 листопада
22:00
Галатасарай
-
Манчестер Юнайтед
-
29 листопада
19:45
Севілья
-
ПСВ
-
29 листопада
19:45
Баварія
-
Копенгаген
-
29 листопада
22:00
Арсенал
-
Ланс
-
29 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Наполі
-
29 листопада
22:00
Брага
-
Уніон Берлін
-
29 листопада
22:00
Бенфіка
-
Інтер
-
29 листопада
22:00
Реал Сосьєдад
-
РБ Зальцбург
-
29 листопада
22:00

Баварія, Реал, Інтер та Реал Сосьєдад вийшли до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

09 листопада 2023

Вінісіус, GETTY IMAGES

Визначились ще 4 учасники плей-оф.

Завершились матчі четвертого туру групової стадії Ліги чемпіонів. Вже шість команд гарантували собі виступи в 1/8 фіналу турніру.

Баварія здолала Галатасарай з рахунком 2:1 та точно зіграє в плей-оф. Реал у Мадриді взяв гору над португальською Брагою — 3:0. 

Ще один іспанський колектив відправляється в 1/8 фіналу — це Реал Сосьєдад, який впевнено виграв у Бенфіки нашого Анатолія Трубіна (3:1). Також євровесну собі гарантував Інтер — "нерадзуррі" здобули три очки в матчі із Зальцбургом (1:0).

Нагадаємо, вчора стали відомі перші два учасники плей-оф — Манчестер Сіті та Лейпциг.

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