Ліга чемпіонів. Бенфіка з Трубіним поступилася Зальцбургу, Інтер врятував нічию проти Сосьєдада

Відбулися матчі стартового туру у групі D.

Завершилися поєдинки стартового туру групового етапу Ліги чемпіонів у групі D.

У першій грі португальська Бенфіка на своєму полі поступилася австрійському Зальцбургу з рахунком 0:2.

Перемогу "бикам" принесли результативні удари у виконанні Оскара Глуха та Роко Шимича, який реалізував пенальті після червоної картки захисника "орлів" Антоніу Сілви.

Також додамо, що на другій хвилині український воротар "орлів" Анатолій Трубін привіз пенальті у свої ворота, коли запізнився з виходом при кутовому, після чого врізав кулаком у голову Страхині Павловича. Однак Карім Конате схибив з одинадцятиметрової позначки.

Бенфіка — Зальцбург 0:2

Голи: Шимич, 15, Глух, 51.

Бенфіка: Трубін — Еурснес, Отаменді, Антоніу Сілва, Ба — Невеш, Кекчю (Шикінью, 72) — Ді Марія (Нерес, 72), Рафа Сілва (Говея, 84), Жуан Маріу (Морато, 16) — Муса (Тенгстедт, 84).

Зальцбург: Шлагер — Терзич, Павлович (Пьонтковскі, 89), Байду (Соле, 71), Дедич — Кьергор, Глух (Сучич, 71), Гурна-Дуат, Бідструп — Шимич (Ратков, 71), Конате (Койта, 59).

Попередження: Трубін, Рафа Сілва, Отмаенді — Гурна-Дуат, Байду, Шимич, Койта.

Вилучення: Антоніу Сілва, 13.

На 3 хвилині Карім Конате (Зальцбург) не реалізував пенальті (вище воріт).

У другій зустрічі Реал Сосьєдад в Іспанії не зміг утримати перемогу над міланським Інтером. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Рахунок у матчі було відкрито на четвертій хвилині, коли у воротах "нерадзуррі" відзначився Браїм Діас. Проте за три хвилини до кінця основного часу матчу Лаутаро Мартінес зрівняв цифри на табло.

Реал Сосьєдад — Інтер 1:1

Голи: Мендес, 4 — Мартінес, 87.

Реал Сосьєдад: Реміро — Тірні (Муньйос, 62), Ле Норман, Субельдія, Траоре — Меріно, Субіменді, Мендес (Пачеко, 85) — Оярсабаль (Умар, 72), Кубо (Одріосола, 72), Барренечеа (Шо, 62).

Інтер: Зоммер — Бастоні (Дімарко, 55), Де Врей (Ачербі, 76), Павар — Аугусто, Мхітарян (Санчес, 69), Асллані (Фраттезі, 55), Барелла, Думфріс — Мартінес, Арнаутович (Тюрам, 55).

Попередження: Меріно, Траоре, Субельдія — Асллані, Мхітарян, Фраттезі.