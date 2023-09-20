Трубін на старті матчу Ліги чемпіонів привіз пенальті у свої ворота

Українцю відверто пощастило — суперник не зміг потрапити у ворота "орлів" із одинадцятиметрової позначки.

Наразі проходить поєдинок стартового туру групового етапу Ліги чемпіонів, у якому зустрічаються португальська Бенфіка та австрійський Зальцбург.

Вже на другій хвилині зустрічі український воротар Бенфіки Анатолій Трубін спізнився з виходом на кутовому та кулаком зарядив по голові Страхині Павловича.

Арбітр матчу вказав на одинадцятиметрову позначку, але Карім Конате не зміг реалізувати пенальті, пробивши вище воріт.

Проте через 12 хвилин був призначений другий пенальті у ворота Трубіна, який реалізував Роко Шимич. До одинадцятиметрового удару призвела гра рукою Антоніу Сілви, яку отримав червону картку.

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