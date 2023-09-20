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Галатасарай — Копенгаген 2:2 Відео голів та огляд матчу 20.09.2023

20 вересня 2023

Галатасарай — Копенгаген, Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 20 вересня 2023 року, 19:45.

Турецький Галатасарай у матчі стартового туру групового етапу Ліги чемпіонів врятував нічийний результат проти датського Копенгагена (2:2).

На момент 58 хвилини зустрічі гості вигравали з рахунком 2:0 завдяки голам у виконанні Ельюнуссі та Гонсалвеша.

Однак потім на 73 хвилині данці залишилися у меншості після вилучення Елерта. Чисельною перевагою турки охоче скористалися та зрівняли цифри на табло.

У складі Галатасараю голами відзначилися Бої та Тете, при цьому на рахунку колишнього гравця донецького Шахтаря ще й гольова передача.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Галатасарай — Копенгаген в 1 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

Галатасарай — Копенгаген 2:2
Голи: Бої, 86, Тете, 88 — Ельюнуссі, 35, Гонсалвеш, 58.

Галатасарай: Муслера — Анхеліньо, Бардаджі, Нельссон (Ндомбеле, 76), Бої — Торрейра, Демірбай (Олівейра, 59) — Актюркоглу (Заха, 66), Мертенс (Тете, 59), Зієш (Їлмаз, 66) — Ікарді.

Копенгаген: Грабара — Мелінг, Вавро, Дікс, Єлерт — Гонсалвеш (Классон, 70), Фальк, Лерагер — Ельюнуссі (Гойлунд, 90+3), Ашурі (Єнсен, 76), Ларссон (Оскарссон, 70 (Анкерсен, 76)).

Попередження: Зієш, Олівейра — Лерагер, Єлерт, Дікс, Мелінг.

Вилучення: Єлерт, 73 (друга жовта).

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