Мілан
0
Ньюкасл Юнайтед
0
19 вересня
19:45
Янг Бойз
1
РБ Лейпциг
3
19 вересня
19:45
Лаціо
1
Атлетіко
1
19 вересня
22:00
Феєнорд
2
Селтік
0
19 вересня
22:00
ПСЖ
2
Боруссія Дортмунд
0
19 вересня
22:00
Манчестер Сіті
3
Црвена Звезда
1
19 вересня
22:00
Шахтар
1
Порту
3
19 вересня
22:00
Барселона
5
Антверпен
0
19 вересня
22:00
Галатасарай
2
Копенгаген
2
20 вересня
19:45
Реал Мадрид
1
Уніон Берлін
0
20 вересня
19:45
Баварія
2
Манчестер Юнайтед
1
20 вересня
22:00
Севілья
1
Ланс
1
20 вересня
22:00
Арсенал
3
ПСВ
0
20 вересня
22:00
Брага
0
Наполі
1
20 вересня
22:00
Реал Сосьєдад
1
Інтер
0
20 вересня
22:00
Бенфіка
0
РБ Зальцбург
1
20 вересня
22:00
Уніон Берлін
-
Брага
-
03 жовтня
19:45
РБ Зальцбург
-
Реал Сосьєдад
-
03 жовтня
19:45
Манчестер Юнайтед
-
Галатасарай
-
03 жовтня
22:00
Копенгаген
-
Баварія
-
03 жовтня
22:00
ПСВ
-
Севілья
-
03 жовтня
22:00
Ланс
-
Арсенал
-
03 жовтня
22:00
Наполі
-
Реал Мадрид
-
03 жовтня
22:00
Інтер
-
Бенфіка
-
03 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Феєнорд
-
04 жовтня
19:45
Антверпен
-
Шахтар
-
04 жовтня
19:45
Селтік
-
Лаціо
-
04 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
ПСЖ
-
04 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Мілан
-
04 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Сіті
-
04 жовтня
22:00
Црвена Звезда
-
Янг Бойз
-
04 жовтня
22:00
Порту
-
Барселона
-
04 жовтня
22:00

Реал — Уніон Берлін 1:0 Відео голу та огляд матчу 20.09.2023

20 вересня 2023

Реал — Уніон Берлін, Getty Images

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 20 вересня 2023 року, 19:45.

Мадридський Реал у матчі стартового туру групового етапу Ліги чемпіонів на своєму полі вирвав перемогу над берлінським Уніоном із рахунком 1:0.

Єдиний та переможний м'яч у складі команди Карло Анчелотті забив півзахисник Джуд Беллінгем, який відзначився результативним ударом на четвертій компенсованій хвилині до другого тайму.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Реал — Уніон Берлін в 1 турі Ліги чемпіонів УЄФА:

Реал — Уніон Берлін 1:0
Гол: Беллінгем, 90+4.

Реал: Аррісабалага — Л. Васкес, Рюдігер, Начо (Фран, 73), Алаба — Чуамені (Вальверде, 66) — Модрич (Діас, 81), Камавінга (Кроос, 66) — Беллінгем — Родріго, Хоселу.

Уніон Берлін: Роннов — Доехі, Бонуччі (Єккель, 80), Лейте — Юранович, Тусар (Кемляйн, 83), Крал, Лайдуні (Ааронсон, 66), Госенс — Беккер (Фофана, 80), Беренс (Фолланд, 66).

Попередження: Чуамені.

команди
статті на тему:
Едуардо Камавінга, Getty Images 19 вересня 2023 Камавінга: Реал може виграти Лігу чемпіонів
Тібо Куртуа, Getty Images 19 вересня 2023 Куртуа сподівається зіграти кілька матчів за Реал наприкінці сезону
Гаррі Кейн, Getty Images 20 вересня 2023 Реал влітку намагався придбати Кейна
   