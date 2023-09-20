Реал — Уніон Берлін 1:0 Відео голу та огляд матчу 20.09.2023

Мадридський Реал у матчі стартового туру групового етапу Ліги чемпіонів на своєму полі вирвав перемогу над берлінським Уніоном із рахунком 1:0.
Єдиний та переможний м'яч у складі команди Карло Анчелотті забив півзахисник Джуд Беллінгем, який відзначився результативним ударом на четвертій компенсованій хвилині до другого тайму.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Реал — Уніон Берлін в 1 турі Ліги чемпіонів УЄФА:
Реал — Уніон Берлін 1:0
Гол: Беллінгем, 90+4.
Реал: Аррісабалага — Л. Васкес, Рюдігер, Начо (Фран, 73), Алаба — Чуамені (Вальверде, 66) — Модрич (Діас, 81), Камавінга (Кроос, 66) — Беллінгем — Родріго, Хоселу.
Уніон Берлін: Роннов — Доехі, Бонуччі (Єккель, 80), Лейте — Юранович, Тусар (Кемляйн, 83), Крал, Лайдуні (Ааронсон, 66), Госенс — Беккер (Фофана, 80), Беренс (Фолланд, 66).
Попередження: Чуамені.