Стрічка новин

22:45

Реал — Уніон Берлін 1:0 Відео голу та огляд матчу 20.09.2023

22:28

Трубін на старті матчу Ліги чемпіонів привіз пенальті у свої ворота

21:47

Ліга чемпіонів. Галатасарай видав неймовірний камбек у матчі проти Копенгагена

21:43

Беллінгем у компенсований час приніс Реалу перемогу над Уніоном Берлін

21:12

Трубін — в основному складі Бенфіки на гру проти Зальцбурга

21:10

Зінченко зіграє з перших хвилин проти ПСВ у Лізі чемпіонів

21:01

Пеллістрі та Еріксен зіграють із перших хвилин проти Баварії

20:41

УЄФА розкритикували за дозвіл Црвені Звезді виступати з логотипом газпрому у Лізі чемпіонів

19:13

Кроос залишився в запасі на матч проти Уніона Берлін

15:59

Гау — про матч із Міланом: Ньюкасл не планував оборонятися глибоко