Баварія перестріляла Манчестер Юнайтед на Альянц Арені
20 вересня 2023
Видовищний матч із великою кількістю голів завершився закономірною перемогою господарів поля.
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Баварія — Манчестер Юнайтед 4:3
Голи: Сане, 28, Гнабрі, 32, Кейн, 54 (пен.), Тель, 90+2 — Гойлунд, 49, Каземіро, 88, 90+5
Баварія: Ульрайх — Лаймер, Упамекано, Кім, Девіс — Горецка, Кімміх — Сане (Тель, 87), Мусіала (Шупо-Мотінг, 74), Гнабрі (Коман, 63) — Кейн (Мюллер, 87).
Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Лінделеф, Мартінес, Регілон — Каземіро, Еріксен — Пеллістрі (Гарначо, 81), Фернандеш, Рашфорд — Гойлунд (Марсьяль, 81).
Попередження: Горецка — Мартінес