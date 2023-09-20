Ліга чемпіонів. Арсенал із Зінченком розгромив ПСВ, нічия Севільї та Ланса

Відбулися матчі стартового туру у групі В.

Завершилися поєдинки стартового туру групового етапу Ліги чемпіонів у групі В.

У першій грі лондонський Арсенал на своєму полі впевнено обіграв голландський ПСВ із рахунком 4:0. Перемогу команді Мікеля Артети принесли забиті м'ячі у виконанні Букайо Саки, Леандро Троссара, Габріела Жезуса та Мартіна Едегора.

Також зазначимо, що у стартовому складі "канонірів" вийшов український захисник Олександр Зінченко, який відіграв на полі 58 хвилин, після чого його замінили на Такехіро Томіясу.

Арсенал - ПСВ 4:0

Голи: Сака, 8, Троссар, 20, Жезус, 38, Едегор, 71.

Арсенал: Рая — Зінченко (Томіясу, 58), Магальяйнс, Саліба, Вайт — Гаверц, Райс (Жоржиньо, 76), Едегор — Троссар (Нельсон, 58), Сака (Вієйра, 69), Жезус (Сміт-Роу, 69).

ПСВ: Бенітес — Дест, Боскальї, Белла-Кочап (Рамальйо, 76), Тезе — Веерман, Схутен — Сайбарі (Тілльман, 66) — Ланг (Вертессен, 77), Бакайоко (Лосано, 66), Де Йонг (Пепі, 90).

Попередження: Вайт — Боскальї, Тілльман, Схутен.

У ще одному матчі групи іспанська Севілья на своєму полі поділила очки із французьким Лансом. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Господарі першими відкрили рахунок на дев'ятій хвилині, коли у воротах гостей відзначився Лукас Окампос, а гості відповіли на 24 хвилині – результативним ударом відзначився Анджело Фульгіні.

Севілья — Ланс 1:1

Голи: Окампос, 9 — Фульгіні, 24.

Севілья: Дмитрович — Педроса, Рамос, Гудель, Санчес (Навас, 80) — Соу (Сумаре, 63), Фернандо — Окампос, Ракітич (Сусо, 74), Ламела (Лукебакіо, 63) — Ен-Несірі (Діас, 80).

Ланс: Самба — Медіна, Дансо, Граді — Мена (Айдара, 85), Менді (Діуф, 71), Самед, Франковські — Фульгіні (Томассон, 76), Сотока — Ваї (Гілявогі, 71).

Попередження: Гудель, Рамос, Окампос — Медіна, Сотока, Самба, Фульгіні, Айдара.