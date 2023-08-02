Сарапій: Дніпро-1 не дуже добре зіграв перший матч і втратив шанс пройти далі, хоча суперник був по силах

Хавбек дніпрян поділився своїми думками після гри з Панатінаїкосом.

Півзахисник Дніпра-1 Едуард Сарапій прокоментував нічийний результат у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти грецького Панатінаїкоса (2:2).

"Вчорашній матч був набагато кращим, і по закінченню гри ми розуміли, що не дуже добре зіграли перший матч і втратили шанс пройти далі, хоча суперник був нам по силах.

В обох зустрічах ми пропускали швидкі м’ячі та мали відіграватися. Звісно, вже більш агресивно йшли вперед, оскільки бажали відігратися та перемогти.

Масове отруєння у команді? Відбулося отруєння – не знаю, з чим воно пов’язане та з якими продуктами. Постійно то кидало у жар, то, навпаки, морозило. Перед грою не спав десь до п'ятої години ранку. Вдень почувався дещо краще, але все одно, виходячи на гру, потерпав від нестачі сил, була в’ялість. Але зазвичай це з початком матчу відходить на другий план.

Коли ти весь у грі, усі невеликі ушкодження, недуги не відчуваються. Але все одно це мало вплив у другому таймі, але від цього вже нікуди було подітися. Все, що міг, я вчора віддав. Я відчув спазм у животі. Напевно, через постійну напругу. Я вже навіть не міг ані прискоритися нормально, ані розігнутися. Напевно, занадто радів голу...

Ми завжди відпрацьовуємо стандарти, і в нас це непогано виходить. Тим більше для захисників це майже єдиний шанс забити гол. Ти йдеш туди з метою забити та допомогти команді.

Ми демонструємо непогану гру, через що суперники побоюються деяких факторів, що можуть призвести до їхньої поразки. Дуже добре, що до нас так ставляться навіть у Європі.

Травма Євгена Волинця? В мене таке вперше в кар’єрі, коли гравець втрачав свідомість на полі. Добре, що йому швидко надали допомогу. Хочу висловити підтримку йому та його родині. Знаю, що його дружина дуже переживала, і з нею на зв’язку перебували наші лікарі та гравці. Він є нашим партнером по команді, і йому наша колосальна підтримка.

Наступним суперником буде чеська Славія? Знаю цю команду. Вона є добре збалансованою, не зупиняється ані на секунду. Вони можуть пресингувати всю гру, адже дуже добре готові фізично. Вже ближче до матчу ми докладно будемо розбирати суперника, зокрема, слабкі сторони, тому що з будь-ким можна грати", - наводить слова Сарапія прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Панатінаїкос — Дніпро-1.