Стрічка новин

00:36

Панатінаїкос — Дніпро-1 2:2 Відео голів та огляд матчу 01.08.2023

23:36

Лудогорець не зміг пройти Олімпію без Пластуна, Слован Братислава обіграв Зрінські та інші результати Ліги чемпіонів

22:30

Дніпро-1 у меншості не склав конкуренції Панатінаїкосу та продовжить виступи в кваліфікації Ліги Європи

20:26

Панатінаїкос — Дніпро-1: відео онлайн-трансляція матчу 01.08.2023

15:15

Отруєння, затримки автобуса, відсутність рушників: як Дніпро-1 прийняли в Греції

09:57

Шахтар проводитиме матчі Ліги чемпіонів у Німеччині

08:00

Панатінаїкос — Дніпро-1. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

21:20

Піхальонок: Це — Ліга чемпіонів, і нам потрібно створити маленьке диво та віддати усі сили, щоб пройти до наступного раунду

20:51

Кучер: Ми повинні показати усім, що ми — українці!

20:27

Піхальонок прибув до Афін на матч проти Панатінаїкоса