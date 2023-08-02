Панатінаїкос — Дніпро-1 2:2 Відео голів та огляд матчу 01.08.2023

Дніпро-1 у меншості не склав конкуренції Панатінаїкосу та продовжить виступи в Лізі Європи.
Команда Олександра Кучера відчайдушно чіплялась за результат, але вилучення під завісу гри сплутало клубу всі сподівання.
До вашої уваги огляд матчу Панатінаїкос — Дніпро-1 у рамках другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів:
Панатінаїкос — Дніпро-1 2:2 (перший матч – 3:1)
Голи: Шпорар, 15, 70 — Довбик, 23, Сарапій, 54
Панатінаїкос: Бріньйолі — Коцирас, Єдвай, Магнуссон, Карлос — Перес, Джурічич, Вільєна (Чокай, 66) — Паласіос, Шпорар, Бернард (Вербич, 90).
Дніпро-1: Волинець (Кінарейкін, 37) — Є. Пасіч, Адамюк, Сарапій (Сваток, 57), Каплієнко (Танчик, 68) — Бабенко, Бланко — Мірошниченко, Піхальонок (Когут, 69), Рубчинський (Гуцуляк, 69) — Довбик.