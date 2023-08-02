Панатінаїкос — Дніпро-1 2:2 Відео голів та огляд матчу 01.08.2023

02 серпня 2023

Панатінаїкос - Дніпро-1 - 24 Канал

Дивіться відео найкращих моментів кваліфікаційного матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 01 серпня 2023 року, 20:30.

Дніпро-1 у меншості не склав конкуренції Панатінаїкосу та продовжить виступи в Лізі Європи.

Команда Олександра Кучера відчайдушно чіплялась за результат, але вилучення під завісу гри сплутало клубу всі сподівання.

До вашої уваги огляд матчу Панатінаїкос — Дніпро-1 у рамках другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів:

Панатінаїкос — Дніпро-1 2:2 (перший матч – 3:1)

 

Голи: Шпорар, 15, 70 — Довбик, 23, Сарапій, 54

Панатінаїкос: Бріньйолі — Коцирас, Єдвай, Магнуссон, Карлос — Перес, Джурічич, Вільєна (Чокай, 66) — Паласіос, Шпорар, Бернард (Вербич, 90).

Дніпро-1: Волинець (Кінарейкін, 37) — Є. Пасіч, Адамюк, Сарапій (Сваток, 57), Каплієнко (Танчик, 68) — Бабенко, Бланко — Мірошниченко, Піхальонок (Когут, 69), Рубчинський (Гуцуляк, 69) — Довбик.

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