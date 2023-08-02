Кучер: На полі було багато гравців Дніпра-1 з отруєнням

Керманич Дніпра-1 прокоментував виліт із кваліфікації Ліги чемпіонів.

Напередодні дніпровський Дніпро-1 зіграв унічию проти грецького Панатінаїкоса та за підсумком двох протистоянь змінив участь у кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА на виступи у відборі до Лізі Європи.

Панатінаїкос — Дніпро-1 2:2 Відео голів та огляд матчу 01.08.2023

Після завершення гри головний тренер СК Олександр Кучер залишив коментар щодо виступу власної команди.

"Сьогодні ми грали в те, у що й планували. У першому матчі в нас це не вийшло, а от сьогодні, те, про що ми домовлялись, у нас виходило.

Минулої ночі в нас отруїлись одразу вісім футболістів і семеро працівників із персоналу клуба. Вони не спали всю ніч. Деяким ще було погано в роздягальні, і вони виходили на другий тайм.

Орім того, захиснику, котрого ми замінили у другому таймі, теж було погано. Він вже не міг грати далі. Сьогодні на полі було багато гравців, котрі були отруєні.

Можу сказати, що це протистояння ми програли у першому таймі першого матчу, тому що другий тайм першої зустрічі і сьогоднішній матч показали, що ми здатні на більше, і ми можемо грати з такими командами, як Панатінаїкос.

Сьогодні мені хлопці сподобалися, сподобалося те, як вони грали. На передматчевій прес-конференції я казав, що ми повинні сьогодні показати, що ми — українці, і я вважаю, що вони сьогодні це довели.

Вони гідні того, щоб називати себе українцями. Вони молодці, я їм дуже вдячний за цю гру.

Звичайно, вилучення було основним епізодом, який зламав усю гру. Те, що я побачив у цьому моменті — то жовта картка 50 на 50, а червоної там точно не було. А ще, знаєте, нам у першому матчі такий же 11-метровий поставили, коли нам забили третій гол. Завжди щось не на нашу користь.

Щодо Волинця, то його забрали до лікарні й зараз я не можу сказати, який його стан. Там струс мозку, розсічення було, адже я бачив кров. Більш точно про стан його здоров’я ми дізнаємося пізніше", — прокоментував український фахівець.

Першим суперником Дніпра-1 на шляху до групового етапу Ліги Європи стане чеська Славія.