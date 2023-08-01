Отруєння, затримки автобуса, відсутність рушників: як Дніпро-1 прийняли в Греції

В стані дніпрян проводять розслідування ситуації, що склалась.

Дніпро-1 в рамках матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє на виїзді проти Панатінаїкоса в Афінах.

Втім, після поразки на своєму полі з рахунком 1:3, в стані дніпрян відбувся ще ряд неприємних подій.

Як повідомляє журналіст Володимир Звєров, учора ввечері стало зле 15 представникам українського клубу. Усі вони відчували симптоми отруєння.

"Серед них — 8 футболістів! Зрозуміло, що їхня участь у вечірній грі під великим питанням.



Симптоми отруєння відчували навіть ті представники делегації клубу, які не вечеряли разом з командою в афінському готелі. А лише пили воду і їли банани, які сторона-організатор залишила для гостей у роздягальні.



Зараз у клубі проводять розслідування, як так могло статися. Паралельно адміністратори команди самі закуповують продукти у місцевому супермаркеті.



А ще у Дніпрі-1 мають невдоволення організаційним прийомом, який влаштували греки. І які мають (згідно з проханням сторони-гостя) робити все чітко. Наприклад, після тренування у роздягальні Дніпра-1 не було рушників. А ще — автобус, який перевозив команду до готелю, запізнився на 30 хвилин і, замість прямої очевидної дороги до готелю, почав довго блукати манівцями".

Дніпро-1 більш детально встиг розповісти про ситуацію з автобусом на своєму офіційному сайті.

"Головна ж пригода чекала команду після тренування, коли з’ясувалося, що немає автобусу, який має відвезти гравців до готелю. Господарі, що відповідають за транспорт, спочатку казали, що автобус був заблокований фанатами “Панатінаїкоса”, а потім запевняли, що затримка виникла через поліцію, яка вирішила звільнити квартал навколо стадіону для проїзду. Що було насправді, так і залишилося загадкою – транспорта чекали більше як півгодини. А потім ще майже стільки довелось витратити на шлях до готелю, який знаходиться у двох кілометрах від стадіону, адже автобус поїхав зовсім іншою і значно довшою дорогою.

Утім, футболісти ці негаразди сприймали з гумором. А Євген Волинець пригадав, як після перемоги у складі “Колоса” над грецьким “Арісом”, не міг разом з іншими гравцями протягом години взагалі вийти з роздягальні…".

Нагадаємо, матч кваліфікації Ліги чемпіонів Панатінаїкос – Дніпро-1 відбудеться завтра, 1 серпня, о 20:30.