Дніпро-1 у меншості не склав конкуренції Панатінаїкосу та продовжить виступи в кваліфікації Ліги Європи

Команда Олександра Кучера відчайдушно чіплялась за життя, але вилучення під завісу гри її добило.

Формат кваліфікацій до єврокубкових турнірів є де в чому безжальним по відношенню до команд-учасниць, адже змушує футболістів, більшість із яких ще навіть не розпочала грати в рамках національних першостей, форсувати підготовку та брати участь у матчах підвищеного рівня відповідальності в розпал літа. А тут ще й українським командам через логістичні негаразди доводиться пропускати ігри в Прем’єр-лізі, тож ні про який ігровий тонус за таких умов не йдеться.

Ось і вийшла в дніпровського Дніпра-1 у підсумку поразка з рахунком 1:3 на умовно домашньому стадіоні в Кошице в рамках відбору до Ліги чемпіонів УЄФА проти грецького Панатінаїкоса тиждень тому. Такий результат залишав команді Олександра Кучера порівняно мізерні шанси перед матчем-відповіддю, хоча й тут могло б бути ще гірше. Однак Володимир Танчик забив де в чому дійсно надважливий гол своєї команди, а потім СК пропустив матч чемпіонату проти полтавської Ворскли, у чому вирівняв становище з суперниками, які також не розпочинали чемпіонат.

Рахунок за двоматчевим протистоянням жодним чином не сприяв тому, аби команда Кучера довго втягувалась у другу гру, проте супутні проблеми з гостинністю в суперників усе ж таки мали певний відбиток на виступі українського колективу. Із перших хвилин греки заволоділи м’ячем та проводили чимало атак у напрямку воріт точно більш досвідченого за Кінарейкіна зразка першого матчу Волинця, і вже від самого початку було зрозуміло, що ні до чого доброго це призвести не може.

Прикрий гол на 15 хвилині це твердження тільки підтвердив. Єдвай вибивав м’яч із власної половини поля абикуди, але вийшло так, що Волинець та Адамюк не вирішили грати на перехопленні й Шпорар опинився на вільній ударній позиції на правому фланзі штрафного. Це був безмежно безглуздий пропущений гол, гнітюче враження від якого покращив гол у відповідь від Довбика за підсумком сольного проходу правим флангом штрафного вже за кілька хвилин. Але ж це лише збільшило сумарний доробок м’ячів за дві гри, а не змінило ситуацію.

А потім стався один із найприкріших моментів за останні два тижні — воротар збірної України Волинець дістав удар у голову коліном від Паласіоса на 33 хвилині, і так і не зміг прийти до тями після того. Поява Кінарейкіна на футбольному полі за таких умов була логічною, бо партнера вже везли на швидкій допомозі до місцевого госпіталя, а захищати ворота команди, що тоне, усе ж таки комусь було потрібно.

Дніпро-1 помітно прагнув скористатись збитим темпом гри до перерви, але визначальний момент від Пасіча під самий свисток було недбало змарновано — Євген пробив над воротами на завершення подачі зі штрафного з лівого флангу від Піхальонка. Немає жодних сумнівів у тому, що цей гол мав перевернути цей вечір із ніг на голову, адже з тією завзятістю, із якою команда Кучера вийшла на другий тайм, українські клуби в новому сезоні ще не виходили.

Моменти Бабаенко та Сарапія — це були дві колосальні можливості забити вже на самому початку тайму, однак воротар Бріньйолі вперто не хотів пускати м’яч собі за спину. Сарапій трохи згодом усе ж таки дотиснув голкіпера до пропущеного гола за підсумком подачі кутового з лівого флангу від Мірошніченка, однак це була лише проміжна радість Як би потім не намагався колектив Кучера перехопити ініціативу в грі, але чергова прикра помилка його команди з гуркотом загородила дорогу до наступного раунду. Та й тренер, якщо чесно, сам допоміг суперникам із голом, адже на чужому ауті на нашій половині зробив потрійну заміну, дотичну, зокрема, до захисту, і в підсумку прострілу Джурічича на Шпорара з правого флангу ніхто зарадити не зміг.

А вже за п’ять хвилин Танчик, провина за другий пропущений м’яч лежить на якому також, зіграв у ноги Карлосу на правому фланзі атаки. Реакція німецького арбітра, за умови наявності VAR, була дуже різкою — пряма червона картка гравцю, що тільки-но з’явився на футбольному полі. А відставання тим часом складало все ті ж самі два голи, відігравати які сил уже ні в кого не було.

Таким чином до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА від звітної пари команд пробився грецький Панатінаїкос. Команда Івана Йовановича далі гратиме проти французького Марселя. Дніпровський Дніпро-1 зіграє на аналогічній стадії відбору до Ліги Європи проти чеської Славії.— Дніпро-1 2:2 (перший матч – 3:1)Шпорар, 15, 70 — Довбик, 23, Сарапій, 54Бріньйолі — Коцирас, Єдвай, Магнуссон, Карлос — Перес, Джурічич, Вільєна (Чокай, 66) — Паласіос, Шпорар, Бернард (Вербич, 90).Волинець (Кінарейкін, 37) — Є. Пасіч, Адамюк, Сарапій (Сваток, 57), Каплієнко (Танчик, 68) — Бабенко, Бланко — Мірошниченко, Піхальонок (Когут, 69), Рубчинський (Гуцуляк, 69) — Довбик.Попередження: Паласіос, Чокай — Бланко, Рубчинський, Піхальонок, Когут