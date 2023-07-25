Дніпро-1 — Панатінаїкос 1:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів 25.07.2023

25 липня 2023

Фото: ФК Дніпро-1

Дивись відео найкращих моментів кваліфікації Ліги чемпіонів за участю української команди.

Дніпро-1 провалив перший матч проти Панатінаїкоса у рамках другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. 

Команда Олександра Кучера не позбулась єврокубкових негараздів зразка минулого року та ускладнила собі життя перед матчем-відповіддю. 

Огляд

Дніпро-1 — Панатінаїкос 1:3
Голи: Каплієнко, 90 — Шпорар, 10, Джурічич, 74, Яннідіс, 85 (пен.)

Дніпро-1: Кінарейкін — Мірошниченко, Сваток (Когут, 61), Сарапій, Кравець (Каплієнко, 73) — Бабенко, Бланко — Гуцуляк, Рубчинський, Третьяков (Адамюк, 60) — Довбик.

Панатінаїкос: Бріньйолі — Коцирас, Схенкенвельд (Єдвай, 24), Магнуссон, Карлос — Перес, Джурічич (Манчіні, 78), Вільєна (Кляйнгайслер, 70) — Паласіос, Шпорар (Яннідіс, 77), Бернард (Вербич, 70).

Попередження: Гуцуляк. 

команди
Сюжет
   