Захисник Панатінаїкоса Перес: Ми зробимо усе, щоб пройти далі у кваліфікації Ліги Чемпіонів

25 липня 2023

Хуанкар Перес, ФК Панатінаїкос

Іспанський футболіст поділився своїми думками перед грою з Дніпром-1.

Захисник грецького Панатінаїкоса Хуанкар Перес прокоментував майбутній перший матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Дніпра-1.

"Завтра для нас буде не просто гра, а головний матч. Він покаже усю силу та міць, яку ми здобули минулого сезону, як ми підготувалися. Ми зробимо усе, щоб пройти далі у кваліфікації Ліги Чемпіонів.

Я знаю, що будь-яка команда, що вийшла до кваліфікації Ліги Чемпіонів вона автоматично є сильною командою, тому що тут слабких команд не існує. Можу сказати, що у суперника вінгери грають досить високо, що може завдавати нам небезпеки. Крім того Дніпро-1 дуже добре грає на контратаках. Дуже чекаю на цей матч і впевнений, що завтра буде добра гра.

Наступний матч стане сотим за Панатінаїкос? Для мене це честь, що я зіграю соту гру за Панатінаїкос. Чесно кажучи, не очікував, що вдасться так багато зіграти, але я цим дуже задоволений і хочеться зіграти ще не один матч. Сподіваюся, що ми прой    демо далі і разом виграємо багато трофеїв", - наводить слова Переса прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч між Дніпром-1 та Панатінаїкосом відбудеться сьогодні, 25 липня, о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Джерело: СК Дніпро-1 (Дніпро)

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