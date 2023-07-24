Кучер: Дніпро-1 мріє грати у найсильнішому клубному турнірі світу

Наставник дніпрян дав свій коментар перед матчем з Панатінаїкосом.

Головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер висловився напередодні матчу 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів із Дніпром-1.

"Для нас це другий єврокубковий сезон, але це вже інший турнір – кваліфікація Ліги чемпіонів, мабуть, найсильніший у світі командний турнір. Для нас це нове змагання, до якого ми готувалися, проходили збори. Все, що планували, ми зробили. Вважаю, що ми підходимо до цих матчів у добрих кондиціях".

Чому обрали Кошице домашньою ареною

"У нас тут вже є досвід виступів за кордоном. Це нам зараз зручно і по локації, адже ми базуємося в Ужгороді, і відстань тут лише 90 кілометрів. Ми тут грали у минулому сезоні, нам все сподобалося, нас тут добре приймали, так чому б і ні?".

Про домашні матчі за межами України

"Так, у нас в країні зараз війна, тому ми не можемо приймати суперників вдома у єврокубках. Зараз ми знаходимося в Ужгороді, де тренуємося і приймаємо суперників в УПЛ, але є шанс і повернутися грати на Дніпро-Арену. Так, далеко від дому у нас немає вболівальників, і ця ситуація досить неприємна, адже і футболістам потрібні вболівальники на трибунах, адже вони допомагають і додають емоцій. А єврокубкові матчі дуже до цього стимулюють, оскільки вболівальники нам тут допомагають і хлопцям приємно грати при заповнених трибунах. Нам цього не вистачає".

Про амбіції на цей сезон

"Якщо судити по минулому року, то нас у Кошицях дуже добре підтримували. Бажаємо, щоб і завтра ми це відчули, і від українців, і від словаків. Ця підтримка нам дуже потрібна, адже вона нам допомагає. Щодо наступного сезону, то звісно, що є бажання грати у найсильнішому турнірі, ми мріємо про це, але розуміємо, що на нас чекає дуже важке протистояння, адже проти нас гратиме дуже гарна команда. Будемо віддавати всі сили, щоб здобути позитивний результат.

Ми – максималісти. У кожному матчі нам потрібна перемога. Тому зараз не варто думати про те, що ми можемо забезпечити собі місце у єврокубковій осені. Ми зараз граємо у кваліфікації Ліги чемпіонів. Давайте будемо тут грати й мріяти про Лігу чемпіонів".

Про потенційного суперника в наступному раунді кваліфікації

"Ми сконцентровані на протистоянні із Панатінаїкосом і зараз усі наші думки тільки про завтрашній день і завтрашню гру. Це протистояння буде з двох таймів – перший у Кошицях, а другий в Атенах. Те, що там далі є якийсь суперник зараз не так важливо, а треба вирішити питання нам з Панатінаїкосом. Потім вже будемо дивитися далі. А щось загадувати наперед, коли ти ще не зробив усі справи, то не бачу у цьому сенсу".

Що буде вирішальним у завтрашньому матчі

"Перемога, звичайно. Не було у нас раніше досвіду таких матчів: у мене, як тренера, і у гравців. Головне бути спокійними, впевненими у собі і у своїх діях. Футболісти повинні робити те, про що ми домовлялися, щоб вони усе це перенесли на футбольне поле, і звичайно, щоб у них було бажання до перемоги, щоб вболівальники бачили, що футболісти прагнуть до перемоги. Це бажання буде додавати ним сил".

Про суперника

"Ця команда дуже гарно збалансована, досвідчена і має непогану лінію атаки, де можна перераховувати усіх і кожен гравець несе загрозу воротах, і будь-який з них може вирішити епізод. Дуже хороша команда і нам треба бути постійно уважними й відповідальне ставитися до суперника", — цитує наставника офіційний сайт Дніпра-1.

Нагадаємо, що матч Дніпро-1 — Панатінаікос відбудеться 25 липня о 21:00 за київським часом.