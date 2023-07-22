Довбик, Піхальонок та Волинець увійшли до заявки Дніпра-1 на матчі з Панатінаїкосом

У списку команди Олександра Кучера відсутній Олександр Назаренко та новачок Віктіньо.

Дніпро-1 на своєму офіційному сайті оголосив заявку на майбутні матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти грецького Панатінаїкоса.

До списку команди Олександра Кучера потрапили 24 футболісти, серед яких найкращий бомбардир клубу Артем Довбик, хавбек Олександр Піхальонок, який відновився після травми, а також новачок Євген Волинець.

Також зазначимо, що у списку відсутні півзахисник Олександр Назаренко та новачок Віктіньо.

Воротарі: Євгеній Волинець, Яків Кінарейкін, Макс Валеф.

Захисники: Володимир Адамюк, Едуард Сарапій, Денис Мірошніченко, Олександр Каплієнко, Василь Кравець, Олександр Сваток, Євгеній Пасіч.

Півзахисники: Еміліано Пуріта, Олег Горін, Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк, Максим Третьяков, Рамік Гаджиєв, Руслан Бабенко, Сергій Горбунов, Валентин Рубчинський, Домінго Бланко, Ігор Когут, Володимир Танчик.

Форварди: Артем Довбик, Даніель Ківінда.

Нагадаємо, перший матч між Дніпром-1 та Панатінаїкосом пройде у словацькому Кошице, 25 липня. Початок – о 21:00 за київським часом. Гра у відповідь запланована на 1 серпня.