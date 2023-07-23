Дніпро-1 — Панатінаікос: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів 25.07.2023

Онлайн-трансляція матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів за участю української команди.

У вівторок, 25 липня 2023 року, Дніпро-1 розпочне свій шлях у Лізі чемпіонів. Підопічні Олександра Кучера зіграють проти Панатінаікоса у другому раунді кваліфікації.

Дніпро-1 — Панатінаікос: де дивитись матч

Гра відбудеться у словацькому місті Кошице. Номінально, Дніпро-1 — господар зустрічі. Нагадаємо, що Панатінаікос — віцечемпіон Греції.

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Дніпро-1 — Панатінаікос:

Онлайн-трансляція буде доступна у день гри, приблизно о 20:55.

Заявка Дніпра-1 на матч проти Панатінаікоса:

Воротарі: Євгеній Волинець, Яків Кінарейкін, Макс Валеф.

Захисники: Володимир Адамюк, Едуард Сарапій, Денис Мірошніченко, Олександр Каплієнко, Василь Кравець, Олександр Сваток, Євгеній Пасіч.

Дніпро-1 — Панатінаікос: прогноз букмекерів

Півзахисники: Еміліано Пуріта, Олег Горін, Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк, Максим Третьяков, Рамік Гаджиєв, Руслан Бабенко, Сергій Горбунов, Валентин Рубчинський, Домінго Бланко, Ігор Когут, Володимир Танчик.

Форварди: Артем Довбик, Даніель Ківінда.

Нагадаємо, що матч Дніпро-1 — Панатінаікос відбудеться 25 липня о 21:00 за київським часом.