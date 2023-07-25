Кінарейкін — про вихід в груповий етап єврокубків: Хочеться це зробити одразу

Воротар дніпрян — про амбіції команди.

Голкіпер Дніпра-1 Яків Кінарейкін дав коментар напередодні матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів із Панатінаїкосом.

"Нові голкіпери в команді? Звісно, що конкуренція завжди стимулює і буде стимулювати. Без конкурентів ти не можеш бути кращим, і виходячи на кожне тренування ти прагнеш довести, що саме ти повинен грати й бути номером один.

Чи відчуваємо додаткову відповідальність у тому, що в разі успіху зможемо точно забезпечити собі виступ в одному з групових турнірів єврокубків? Звичайно, що відчуваємо відповідальність, тому що від нас залежить багато. Тут і настрій наших вболівальників, і наша перепустка на єврокубкову осінь. Звісно, що хочеться це зробити одразу, щоб не мати ніяких хвилювань потім", — наводить слова голкіпера офіційний сайт дніпрян.

Нагадаємо, що матч Дніпро-1 — Панатінаїкос відбудеться 25 липня о 21:00 за київським часом у Чехії.