Гюндоган: Ми увійшли до історії. Це був складний матч для обох команд

Капітан "городян" поділився своїми емоціями після перемоги у Лізі чемпіонів.

Півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган прокоментував перемогу своєї команди у фіналі Ліги чемпіонів проти Інтера (1:0).

"Неймовірно. Важко висловити словами. Сьогодні ми увійшли до історії. Це був складний матч для обох команд.

Ми не були у найкращій формі у першому таймі, вагалися. Розуміли, що маємо зіграти краще у другому. Напевно, це була рівна гра. Нам дуже пощастило, що була перевага була на нашому боці.

Знали, що всі говорять про требл. Тиск був, але ця команда створена для того, щоб справлятися з тиском якнайкраще", — наводить слова Гюндогана ВВС.

Нагадаємо, у Гюндогана закінчується контракт із клубом 30 червня цього року. Була інформація, що він може продовжити кар'єру в Барселоні або ПСЖ.

Раніше повідомлялося, що Голанд повторив історичне досягнення Роналду.