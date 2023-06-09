Голанд вважає, що Сіті купив його, щоб виграти Лігу чемпіонів

Нападник дав свій коментар.

Ерлінг Голанд вважає, що одна з основних причин, через які Манчестер Сіті придбав його, це бажання виграти Лігу чемпіонів.

"Звичайно, ми хочемо зробити це, виграти Лігу чемпіонів. Як я сказав, ми в одній грі від того, щоб увійти в історію, так що я хотів би бути частиною цього.

Так, усі знають, що без мене вони виграли усі трофеї, окрім Ліги чемпіонів. Так що так, це одна з причин, через які я прийшов", — наводить слова Голанда Daily Mail.

Цього сезону Голанд провів 10 матчів у Лізі чемпіонів: на його сету 12 голів і одна результативна передача.

Фінал Ліги чемпіонів пройде 10 червня о 22:00, в якому Сіті зіграє проти Інтера.