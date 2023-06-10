Джеко — дев'ятий польовий гравець в історії фіналів Ліги чемпіонів, який вийшов у старті у 37 років

Ще одне досягнення для боснійського форварда "нерадзуррі".

Наразі проходить фінал Ліги чемпіонів, у якому Манчестер Сіті зустрічається з міланським Інтером.

У цьому матчі у стартовому складі "нерадзуррі" вийшов нападник Едін Джеко.

За інформацією MisterChip, Джеко став дев'ятим польовим гравцем в історії Ліги чемпіонів, який вийшов у стартовому складі на фінальний матч турніру у віці 37 років.

До цього таке вдавалося Альфредо Ді Стефано, Ференцу Пушкашу, Тоніньо Серезо, П’єтро Верховоду, Лотару Маттеусу, Алессандро Костакурту, Паоло Мальдіні та Раяну Гіггзу.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Манчестер Сіті – Інтер.