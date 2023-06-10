Де Брюйне не зміг продовжити фінал Ліги чемпіонів через травму

Фінальні матчі найпрестижнішого єврокубку можна вважати проклятими для лідера Манчестер Сіті.

У фінальному поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА Манчестер Сіті протистоїть міланський Інтер у Стамбулі.

На 36-й хвилині команда Хосепа Гвардіоли втратила одного з ключових своїх футболістів і головного асистента Кевіна де Брюйне.

Бельгійський плеймейкер зазнав травми і не зміг продовжити гру. Замість нього на поле вийшов Філ Фоден.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті — Інтер проходить у суботу, 10 червня, та розпочався о 22:00 за київським часом. На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

VBET прогнозовано вважає фаворитом Манчестер Сіті, коефіцієнт на перемогу команди Гвардіоли складає 1,52, тоді як тріумф італійців – 7.2. Нічийний результат в основний час оцінюється показником 4,70. ЗАБИРАЙ БОНУС 2500 ГРИВЕНЬ ВІД VBET.