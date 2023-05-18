Манчестер Сіті — Реал 4:0 Відео голів та огляд матчу 17.05.2023

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 17 травня 2023 року, 22:00.

Манчестер Сіті у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів на своєму полі розгромив мадридський Реал (4:0). Перша гра закінчилась із рахунком 1:1.

Перемогу команді Хосепа Гвардіоли, яка домінувала в матчі від самого початку до кінця, принесли забиті м'ячі у виконанні Альвареса та Бернарду Сілви, який оформив дубль. Ще один м'яч на рахунку Мілітао, який зрізав сферу у свої ворота.

У фіналі турніру Манчестер Сіті зіграє проти міланського Інтера. Гра пройде у Стамбулі, 10 червня.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Сіті — Реал у півфіналі Ліги чемпіонів-2022/23:

Манчестер Сіті — Реал 4:0 (перший матч — 1:1)

Голи: Б. Сілва, 23, 37, Аканджі, 76, Альварес, 90+1.

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аканджі — Стоунз, Родрі — Б. Сілва, де Брюйне (Фоден, 83), Гюндоган (Марез, 79), Гріліш — Голанд (Альварес, 89).

Реал: Куртуа — Карвахаль (Васкес, 80), Мілітао, Алаба, Камавінга (Чуамені, 79) — Вальверде, Кроос (Асенсіо. 70), Модрич (Рюдігер, 63) — Родріго, Бензема, Вінісіус.

Попередження: Діаш, Гюндоган — Карвахаль, Камавінга.