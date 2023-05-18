Реал вдруге в історії програв з різницею в чотири голи в Лізі чемпіонів

Поганий вечір для "королівського клуба".

Манчестер Сіті в рамках поєдинку-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів приймав на своєму полі мадридський Реал та здобув перемогу з рахунком 4:0.

Як повідомляє статистичний портал Squawka, для мадридської команди це друга в історії поразка з різницею в чотири м'ячі в Лізі чемпіонів.

Минулого разу це відбулось в сезоні-2008/09, коли Реал протистояв Ліверпулю в рамках 1/8 фіналу турніру. Та гра завершилась з рахунком 0:4.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бернарду Сілва — третій гравець, який забив два м'ячі у півфіналі Ліги чемпіонів проти Реала.