Бернарду Сілва — третій гравець, який забив два м'ячі у півфіналі Ліги чемпіонів проти Реалу

Португалець повторив досягнення Роберта Левандовські та Ліонеля Мессі.

Наразі проходить півфінальний матч Ліги чемпіонів у відповідь між Манчестер Сіті та Реалом.

Після першого тайму рахунок 2:0 на користь команди Хосепа Гвардіоли. Оформленим дублем відзначився Бернарду Сілва.

За інформацією OptaJoe, 28-річний португалець став третім гравцем, який зміг забити два та більше м'ячів у ворота Реала у півфіналі Ліги чемпіонів.

Раніше таке досягнення підкорялося Ліонелю Мессі у 2011 році та Роберту Левандовські у 2013 році.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Манчестер Сіті – Реал.