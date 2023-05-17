Анчелотті вийшов на перше місце за кількістю проведених матчів в Лізі чемпіонів в якості тренера

Італійський фахівець випередив Алекса Фергюсона.

Наразі проходить поєдинок у відповідь півфіналу Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Реалом. Перша гра закінчилась із рахунком 1:1.

За інформацією OptaJose, для головного тренера "вершкових" Карло Анчелотті це 191 матч у Лізі чемпіонів у якості тренера і це новий рекорд турніру.

За цим показником Анчелотті оминув Алекса Фергюсона, на рахунку якого 190 матчів у головному єврокубковому турнірі.

Трійку найкращих замикає Арсен Венгер — 184 матчі, а за ним ідуть Хосеп Гвардіола (160) та Жозе Моурінью (151).

Зазначимо, що Анчелотті має найбільше перемог у Лізі чемпіонів серед тренерів. Він двічі вигравав трофей із Міланом та двічі з Реалом.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Манчестер Сіті – Реал.