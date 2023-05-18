Манчестер Сіті — п'ятий англійський клуб, який виходив у фінал Ліги чемпіонів щонайменше двічі

18 травня 2023

Гравці Манчестер Сіті, Getty Images

Ще одне солідне досягнення для команди Хосепа Гвардіоли.

Манчестер Сіті у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів на своєму полі розгромив Реал (4:0) і вийшов у фінал Ліги чемпіонів. Перша гра закінчилася внічию 1:1.

Таким чином, Манчестер Сіті став п'ятим англійським клубом, який зміг вийти у фінал головного єврокубку більше одного разу. Для "міщан" це буде другий фінал у Лізі чемпіонів.

До цього у фінал ЛЧ двічі проходив Ноттінгем Форест, тричі Челсі, п'ять разів Манчестер Юнайтед та 10 разів Ліверпуль.

Загалом це буде 25 фінал Ліги чемпіонів в історії, який пройде за участю команди з чемпіонату Англії.

У фіналі турніру Манчестер Сіті зіграє проти міланського Інтера, який за сумою двох матчів розібрався із Міланом. Фінал пройде у Стамбулі, 10 червня.

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