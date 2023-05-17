Манчестер Сіті розбив Реал на шляху до фіналу Ліги чемпіонів

Команда Хосепа Гвардіоли шокувала чинного володаря Кубка чемпіонів чотирма голами без відповіді на Етіхад Стедіум.

Слабких команд на стадії півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА за замовчанням бути не може, проте все одно залишається ймовірним такий сценарій, коли одна пара команд бодай за іменами переважає іншу. Міланське Євродербі — справа, безумовно, шляхетна, проте коли на наступний день після принципової баталії свої стосунки виходять з’ясовувати англійський Манчестер Сіті та мадридський Реал. Ще минулими вихідними "галактікос" можна було називати чинними чемпіонами Іспанії, проте каталонська Барселона, нехай поки й не офіційно, але нівелювала вплив цього статусу.

Але ні під час першого матчу на Сантьяго Бернабеу, ні за ходом звітного двобою, це питання не хвилювало колектив Карло Анчелотті. "Бланкос" змарнували нагоду використати перевагу рідних трибун, зігравши внічию в першій грі з рахунком 1:1, а вже на полі Етіхад Стедіум на них очікував геть негостинний прийом. Напевно, настільки гучним домашній стадіон Манчестер Сіті останній раз був під час того самого "Aguerooo!", тож можете уявити ступінь ажіотажу та психологічного тиску на гостей арени.

Проте Реал є такою командою, якій за статусом не дозволено виказувати емоції у відповідь на подібні моменти, однак безпосередньо на полі все було й без того помітно. Команду Карло Анчелотті методично розбирали на запчастини потужним пресингом на чужій половині гравці Сіті, а гольові моменти в їхньому виконанні не змусили на себе довго чекати. Напевно, лише дивовижний Куртуа врятував мадридський колектив на початку гри від ще більших складнощів, аніж ті, що й без того мали гості.

Та й Голанду відверто не щастило, бо як він тільки не реалізував один із ударів головою на завершення подач із лівого флангу? За відповідями на ці питання варто звернутись саме до бельгійського воротаря Реала. Шокуючі цифри побачили ми в статистиці вже на завершення першої чверті ігрової години — 79% володіння м’ячем за "містянами" та всього 13 передач у виконанні "галактікос". Менше одного пасу за хвилину! Ви взагалі могли собі таке уявити перед початком гри?!

Ось і ми були шоковані, а тим паче Реал, якому довелось витягати перший м’яч із власної сітки вже на 23 хвилині. Тоді де Брюйне вчергове розкрив чужу оборону передачею до правого флангу штрафного на Сілву, який потужним ударом у ближній кут перехитрив усіх суперників. Реакції від команди Анчелотті на цей момент в одну мить не відбулось, проте все одно було помітно, що мадридці поступово відходять від шоку.

Доказом цього слугував дальній постріл від Крооса з лівого флангу на межі з фантастикою за технікою виконання, але м’яч на шаленій швидкості врізався у верхній каркас чужих воріт. Прикро від цього моменту повинно бути Реалу ще й тому, що вже через атаку Манчестер Сіті забив другий м’яч зусиллями того-таки Бернарду, який у центрі штрафного добивав головою в дальній кут заблокований удар Гюндогана з лівого флангу.

За повної переваги та на шаленому рівні впевненості у власних силах "містяни" виграли перший тайм цього матчу, після чого їм та, особливо, їхньому геніальному головному тренеру залишалось тільки не наробити непотрібних помилок після перерви. Реал розпочинав другий тайм більш упевнено, аніж першу половину матчу й навіть мав розкішний момент у вигляді чергового дальнього удару — Алаба зі штрафного на правому фланзі за цікавою траєкторією пробив під поперечину, але Едерсон зумів урятувати свою команду. Однак цей епізод так і залишився поодиноким проявом активності від гостей, бо далі знову переважали на м’ячі суперники й гра поступово наближалась до свого завершення.

Голанд тим часом продовжував губити відмінні нагоди відзначитись голами, і наступного разу його удар із лівого кута воротарського ногою перевів у поперечину власних воріт Куртуа. Узагалі нічого не виходило в Реала в атаці, а суперники тим часом забили втретє за безпосередньої допомоги захисника Мілітао, від якого удар головою від Аканджі на завершення подачі штрафного з лівого флангу від де Брюйне опинився в сітці воріт.

Цікаво, що Сіті настріляв доволі багато голів у ворота команди Анчелотті, але Голанд так і не зміг відзначитись у ці дуелі. Замість нього потім випустили Альвареса на кілька хвилин, і ось аргентинця захисники Реала вже так щільно не тримали, тож Хуліан на першій компенсованій хвилині закрив цю гру з одностороннім рухом за підсумком передачі від Фодена до центру штрафного. "Вершковим" не залишили шансів на порятунок.

Фінальний свисток польського арбітра Шимона Марциняка з Плоцьку зафіксував вихід англійського Манчестер Сіті до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, де команда Хосепа Гвардіоли зіграє проти міланського Інтера 10 червня в Стамбулі. Тоді як мадридський Реал зупинився за крок до вирішального протистояння.— Реал 4:0 (перший матч — 1:1)Б. Сілва, 23, 37, Мілітао, 76, Альварес, 90+1Едерсон — Вокер, Діаш, Аканджі — Стоунз, Родрі — Б. Сілва, де Брюйне (Фоден, 83), Гюндоган (Марез, 79), Гріліш — Голанд (Альварес, 89).Куртуа — Карвахаль (Васкес, 80), Мілітао, Алаба, Камавінга (Чуамені, 79) — Вальверде, Кроос (Асенсіо. 70), Модрич (Рюдігер, 63) — Родріго, Бензема, Вінісіус.Попередження: Діаш, Гюндоган — Карвахаль, Камавінга