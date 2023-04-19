Кан: Непослідовність — це реальність Баварії станом на сьогоднішній день

Функціонер Баварії прокоментував прийдешню гру.

Мюнхенська Баварія проведе матч-відповідь проти англійського Манчестер Сіті в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі.

Баварія — Манчестер Сіті. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 19.04.2023

Голова правління "Рекордмайстера" Олівер Кан напередодні протистояння поділився власними очікуваннями від гри.

"Ми завжди хочемо перемагати. Виступи з такими невтішними результатами завдають нам болю. Те ж саме стосується вболівальників. Виліт із Кубку, нічия з Гоффенгаймом — звичайно, ми уявляли, що все буде інакше.

У нашій команді наявні понад 20 гравців своїх національних збірних. Це, звичайно, свідчить про відсутність браку якості. Останнім часом ми бачили замало прагнення до перемог. Непослідовність — це наша реальність станом на сьогоднішній день. Таке явище не може бути амбіціями цієї команди.

Кожен має знати, що відбувається у вирішальній фазі сезону, аби потім показати, хто така Баварія. Ми все ще матимемо шанс у дуелі проти Манчестер Сіті, а лише за умови, якщо нам удасться поширити таку психологію й на футбольне поле.

Останні кілька ігор показали, що Томас Тухель хоче налагодити деякі великі механізми. Я впевнений, що саме під його керівництвом команда віднайде свою форму та стабільність", — заявив німецький функціонер.

Матч Баварія — Манчестер Сіті відбудеться 19 квітня, о 22:00.