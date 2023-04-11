Неймовірний гол Родрі у матчі Ліги чемпіонів проти Баварії

11 квітня 2023

Родрі, Getty Images

Для іспанського хавбека це був перший гол у Лізі чемпіонів.

Наразі проходить поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, у якому Манчестер Сіті на своєму полі приймає Баварію.

Рахунок у матчі було відкрито на 27 хвилині, коли півзахисник "городян" Родрі прийняв м'яч від партнера, красиво прибрав суперника і класно пробив здалеку точно у дальній кут воріт Янна Зоммера.

Зазначимо, що це був перший гол 26-річного іспанця у Лізі чемпіонів. Для нього це 44 поєдинок, 36 з яких за "городян", а ще вісім було у складі Атлетіко.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Манчестер Сіті – Баварія.

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