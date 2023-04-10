Манчестер Сіті — Баварія: онлайн-трансляція матчу 11.04.2023 Ліги чемпіонів

У вівторок, 11 квітня, Манчестер Сіті на своєму полі в Англії прийме мюнхенську Баварію у рамках першого чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів.
Напередодні єврокубкового матчу Манчестер Сіті впевнено обіграв Саутгемптон (4:1), а Баварія мінімально обіграла Фрайбург (1:0).
Перша гра пройде на стадіоні Етіхад у Манчестері, а стартовий свисток матчу прозвучить о 22:00 за київським часом.
Дивитись онлайн-трансляцію матчу Манчестер Сіті — Баварія:
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