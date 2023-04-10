Стрічка новин

14:35

Манчестер Сіті — Баварія: онлайн-трансляція матчу 11.04.2023 Ліги чемпіонів

13:40

Бенфіка — Інтер: онлайн-трансляція матчу 11.04.2023 Ліги чемпіонів

11:48

Паоло Мальдіні: Одразу після жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів Анчелотті сказав мені, що Реал та Мілан зіграють у фіналі в Стамбулі

18:39

Де Лігт: Манчестер Сіті — сильна команда

11:59

Канселу: Перемога у Лізі чемпіонів — це моя велика мрія, і я не відступлю, доки не здійсню її

19:03

Лемпард: Я не наївний, Реал — великий клуб. Я не збираюся міркувати про півфінал і фінал Ліги чемпіонів

08:58

Гюндоган: Манчестер Сіті знає про сильні сторони Баварії

11:22

Горецка: Ман Сіті? Ніхто тут не тремтить від страху

11:59

Кассано: Наполі пройде Мілан в Лізі чемпіонів

14:37

Піолі: Наполі сильний у Серії A, але Ліга чемпіонів — це інше, а Мілан — це Мілан