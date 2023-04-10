Манчестер Сіті — Баварія: онлайн-трансляція матчу 11.04.2023 Ліги чемпіонів

10 квітня 2023

Баварія - Манчестер Сіті, Getty Images

Онлайн-трансляція матчу першого матчу 1/4 фіналу головного єврокубкового турніру.

У вівторок, 11 квітня, Манчестер Сіті на своєму полі в Англії прийме мюнхенську Баварію у рамках першого чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів.

Напередодні єврокубкового матчу Манчестер Сіті впевнено обіграв Саутгемптон (4:1), а Баварія мінімально обіграла Фрайбург (1:0).

Перша гра пройде на стадіоні Етіхад у Манчестері, а стартовий свисток матчу прозвучить о 22:00 за київським часом.

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Манчестер Сіті — Баварія:

Більше того, в Україні матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Баварією покаже платформа MEGOGO.

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