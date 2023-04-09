Де Лігт: Манчестер Сіті — сильна команда

Захисник дав свій коментар.

У ¼ фіналу Ліги чемпіонів Баварія зіграє проти Манчестер Сіті. Маттейс де Лігт дав коментар.

"Манчестер Сіті – дуже сильна команда, там багато якісних гравців. У майбутній грі буде важливо робити все разом — так ми оборонялися проти ПСЖ, проти Мбаппе, Мессі і Неймара.

Складно вигравати завжди боротьбу один на один проти таких футболістів. Але якщо ми зіграємо з розумом і діятимемо спільно, то все можливо", — наводить слова де Лігта Bayern & Germany.

Нагадаємо, що Баварія зіграє проти Манчестер Сіті у гостях у вівторок, 11 квітня. Матч розпочнеться о 22:00.